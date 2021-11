Efemérides de 22 de novembro (2021)

1963. O mítico Presidente norte-americano John F. Kennedy (n.1917, e em funções desde 61), entusiasta do Movimento dos Direitos Civis nos EUA e responsável pela invasão de Cuba (Baía dos Porcos, 61), foi assassinado há 58 anos em Dallas – num caso nunca totalmente resolvido.





1836 Foi assinado há 185 anos o diploma de criação dos Liceus, no âmbito da Reforma do Ensino de Passos Manuel (1801-62), da esquerda vintista e líder setembrista, que previa o incremento da instrução pública.

1906 O sinal de socorro SOS, baseado no código Morse, foi adotado há 115 anos no Congresso Internacional de Rádio e Telegrafia de Berlim, inicialmente usado sobretudo no Mar.

1931 Foi fundado há 88 anos o Rádio Clube Português pelo militar participante no 28 de Maio Jorge Botelho Moniz, nacionalizado em 75, e que deu origem à Rádio Comercial (inicialmente na RDP, agora privatizada e no grupo da TVI desde 79).

1968 Foi editado há 53 anos o primeiro LP duplo da história da música popular, o chamado Álbum Branco dos Beatles (icónica banda britânica dos anos 60).

1971 Foi criado há 49 anos, em pleno marcelismo (de Marcello Caetano, 1906-80, sucessor de Salazar entre 68 e 74), o Serviço Nacional de Ambulâncias, na dependência do Ministério do Interior.

1975 Juan Carlos de Borbon (n.1938) foi proclamado há 44 anos Rei de Espanha (abdicaria a favor do filho Felipe VI em 2014), como sucessor indicado pelo ‘Caudillo’ Francisco Franco (1892-1975), ditador que venceu a sangrenta Guerra Civil espanhola em 1939 e que morrera 2 dias antes.

1977 Mário Soares e Adolfo Suarez assinaram há 44 anos o Tratado de Amizade e Cooperação Portugal-Espanha, substituindo o Pacto Ibérico dos 2 antigos ditadores, Oliveira Salazar e Francisco Franco.

1985 Dois agentes secretos franceses foram condenados há 36 anos, na Nova Zelândia, a 10 de prisão pelo afundamento do navio Rainbow Warrior (que já provocara em França a demissão do ministro da Defesa), da Greenpeace, que ali lutava contra testes nucleares franceses na Mururoa, e onde o fotógrafo e activista português Fernando Pereira morreu afogado.

2013 PSD e CDS-PP aprovaram novamente há 8 anos os cortes entre 2,5% e 12% nos salários dos trabalhadores das administrações públicas e das empresas do Estado a partir dos 675 euros, que a oposição obrigou a nova votação em plenário.

2014 António Costa foi eleito há 7 anos secretário-geral do PS.

2017 O Tribunal Penal Internacional para a ex-Jugoslávia condenou há 4 anos o antigo chefe militar sérvio-bósnio Ratko Mladic (n.1943) a prisão perpétua pelos crimes cometidos na guerra da Bósnia (1992-1995) – depois de 15 de pedidos de prisão.

2020 A Cimeira virtual de dois dias do G20 terminou há 1 ano com a promessa de garantir o acesso a vacinas a preços acessíveis para todos.