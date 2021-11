Ex-namorada do príncipe Harry sente-se "sortuda" por a relação ter "durado pouco"

Florence St. George, que namorou com o príncipe Harry em 2011, revelou o impacto que a relação teve na sua saúde mental, confessando que teve dificuldades em “cooperar” com o “escrutínio” de namorar com um membro da realeza e admite que se sente “sortuda” por a relação ter sido “curta”.

“A minha privacidade terminou repentinamente e o escrutínio começou. Todos os dias havia uma história na imprensa, os meus colegas de escola eram questionados e havia fotógrafos à minha porta”, conta a ex-modelo, agora com 35 anos, em entrevista à revista Stella, do The Sunday Telegraph’s.

“Tiro o meu chapéu a todas as pessoas que conseguem lidar com esse estilo de vida, mas eu sabia que não ia conseguir. Embora tenha sido triste na altura, sinto-me sortuda pelo facto de a relação ter durado pouco”, acrescenta.

Em 2013, Florence casou-se com Henry Edward Hugh St. George. O casal mudou-se para as Bahamas e, em 2014, nasceu a filha de ambos, Iris.