Morreu, aos 81 anos, o primeiro presidente da Câmara da Figueira da Foz

Morreu na noite de domingo, aos 81 anos, José Manuel Leite, o primeiro presidente da Câmara Municipal da Figueira da Foz,eleito depois do 25 de abril, tendo a autarquia descretado esta segunda-feira um dia de luto municipal.

"A Câmara Municipal manifesta publicamente o pesar pelo falecimento de José Manuel Leite, primeiro Presidente da Câmara Municipal da Figueira da Foz eleito após o 25 de Abril de 1974 e Cidadão Honorário desta cidade", refere o município, numa nota publicada na sua página da rede social Facebook.

No comunicado, através do qual apresenta "sentidas condolências à família e amigos", a autarquia atualmente liderada por Santana Lopes adianta que foi "determinado o luto municipal, por um dia, a observar no dia da realização das cerimónias fúnebres, colocando a bandeira do município a meia haste".

Na publicação, a autarquia faz ainda referência à Medalha da Cidade da Figueira da Foz, atribuida pela Câmara Municipal a José Manuel Leite, a 19 de março de 2018, que lhe concedeu o título de Cidadão Honorário, "como forma de o distinguir e prestar público apreço pelo valor das suas realizações e pelo contributo notável que deu para o bom nome da cidade e o desenvolvimento do seu concelho".

José Manuel Leite, nascido em Lisboa, a 24 de março de 1940, foi o primeiro presidente daquela autarquia, eleito nas listas do PS, tendo cumprido um único mandato no cargo.

O corpo de José Manuel Leite estará em câmara ardente na quarta-feira, a partir das 10:00, na Igreja Matriz de São Julião, estando o funeral agendado para as 15:00 do mesmo dia, adiantou.