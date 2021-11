Homem é detido depois de ser apanhado em flagrante a vender estupefacientes

Foi detido na passada quarta-feira, em Vila Nova de Gaia, um homem de 32 por tráfico de estupefacientes.

O Comando Territorial do Porto, através do Núcleo de Investigação Criminal (NIC) de Vila Nova de Gaia, desenvolvia há cerca de um ano uma investigaçao por tráfico de produtos estupefacientes, culminando agora na localização, identificação e detenção do suspeito que foi apanhado em flagrante delito.

O detido estava a proceder à venda dos produtos estupefacientes quando foi abordado pela autoridade.

Depois disso, foram efetuadas duas buscas, uma domiciliária e uma num carro, que culminaram na apreensão dos estupefacientes, de uma viatura e de um automóvel.

De acordo com um comunicado da GNR, o suspeito vendia os estupefacientes em Gaia e em Santa Maria da Feira, sendo que, no decorrer desta investigação, já tinha "sido detido pelo mesmo crime em outras duas situações anteriores".

Nestas duas outras situações, tinham-lhe sido atribuídas apresentações periódicas e proibição de frequentar locais conotados com o tráfico de estupefacientes, medidas que não cumpriu.

O detido foi presente a primeiro interrogatório judicial no Tribunal de Instrução Criminal do Porto esta sexta-feira e ficou em prisão preventiva.