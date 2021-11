"O futebol português é fértil em ligações estranhas", considera o hacker Rui Pinto

Pirata informático diz esperar que o novo regime jurídico das SAD "preveja este tipo de ligações, inclusive as ligações familiares de conveniência e outros conflitos de interesses que em nada dignificam o futebol".





Na sequência das buscas levadas a cabo esta segunda-feira que envolvem figuras com o presidente do FC Porto, Jorge Nuno Pinto da Costa, e o seu filho, o hacker português Rui Pinto escreveu na sua página no Twitter que considera que "o futebol português é fértil em ligaões estranhas, potencialmente ilegais".

Numa série de tweets, Rui Pinto lembra denúncias feitas em 2015 e destaca nomes e ligações entre esses mesmos casos e o atual mundo do futebol português.

O pirata informático diz esperar que "o novo Regime Jurídico das SAD, em preparação por estes dias, preveja este tipo de ligações, inclusive as ligações familiares de conveniência e outros conflitos de interesses que em nada dignificam o futebol".