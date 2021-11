Endeusamento de Xi Jinping

O endeusamento que a imprensa tem feito de Xi Jinping, por o Partido Comunista Chinês o deixar perpetuar-se no Poder, à semelhança de Mao e Deng, tem duas leituras, uma delas bastante má, sobretudo no Ocidente.

Por aqui há uma tão má experiência de poderes prolongados e de má memória, que acabámos com grande parte das monarquias (e as que subsistem não devem exercer quase poder nenhum), começámos por limitar os mandatos do PRs, e já os vamos limitando mesmo a baixas instâncias.

A nível internacional, também os poderes prolongados não deixam boas impressões (veja-se a Rússia de Putin e a Coreia do Norte da família Kim). Mas há outros casos.

Entretanto, continuamos a saber muito pouco da tenista chinesa Peng Shuai. E também dos efeitos das suas denúncias. Alguém acredita no Comité Olímpico Internacional? Eu, nem por isso. Quando penso em grande corrupção, penso sempre em estruturas desportivas. E cada vez é mais claro que os mais corruptos não são os que ganham pouco, mas os favorecidos pela sorte.