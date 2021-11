Ramos entra finalmente na lista de convocados do PSG

É hora de respirar de alívio para Sergio Ramos. O espanhol, que chegou ao Paris Saint-Germain há quase quatro meses, viu o seu nome ser incluído na lista de convocados para o confronto com o Manchester City, na próxima quarta-feira, a contar para a Liga dos Campeões.

Ramos deixou para trás o Real Madrid em julho deste ano, mas uma série de problemas físicos impediram o técnico Mauricio Pochettino de o poder inscrever na lista de jogadores convocados. Agora, no entanto, resta saber se Ramos fará parte do onze inicial frente aos citizens, ou se terá de esperar pela sua vez no banco de suplentes.