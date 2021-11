LeBron James suspenso pela primeira vez na sua carreira

A confusão com Isaiah Stewart, no jogo de domingo frente aos Detroit Pistons, acabou em suspensão para LeBron James.





Na madrugada de domingo, o court onde LA Lakers e Detroit Pistons se enfrentavam foi palco de uma enorme confusão, que culminou com a suspensão de LeBron James - a primeira da sua carreira - e Isaiah Stewart. Tudo começou quando o jogador-estrela dos Lakers deu uma cotovelada a Isaiah Stewart, causando mesmo que o jogador dos Pistons ficasse a sangrar do sobrolho.

Stewart não quis deixar a agressão sem resposta, e tentou, a todo o custo, devolver o golpe a James, obrigando os seus colegas de equipa a segurá-lo para impedir a continuidade da violência em campo.

Conclusão? James, que conta já um número considerável de partidas falhadas nesta temporada (mais de 10), não estará presente no encontro com os New York Knicks, na madrugada desta quarta-feira. Já Stewart foi punido com dois jogos de suspensão.

Em praticamente duas décadas de carreira, é a primeira vez que James foi suspenso, numa partida em que os Lakers saíram vitoriosos, por 121-116.