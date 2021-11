"Somos casados aos olhos de Deus". Keanu Reeves fala sobre 'casamento' com Winona Ryder

Keanu Reeves e Winona Ryder casaram-se durante as filmagens do filme ‘Drácula’, numa cerimónia que contou com um padre... que não era ator. Quase 30 anos depois, Keanu Reeves diz que continuam “casados aos olhos de Deus”.





Keanu Reeves revelou que se casou com Winona Ryder durante as gravações do filme ‘Drácula’, que estreou em 1992. A cena fazia parte do filme de terror mas há um pormenor que deixou os atores ‘unidos’ para sempre: a cerimónia foi oficializada por um padre verdadeiro.

“Nós fizemos uma cerimónia de casamento com um padre verdadeiro. A Winona diz que somos [casados]. [O diretor Francis] Coppola também. Então acho que somos casados aos olhos de Deus”, contou o ator, de 57 anos, à revista Esquire.

Já em janeiro de 2019, Keanu Reeves revelou no The Talk que, “de vez em quando”, recebe uma mensagem da colega a dizer “olá, marido”.

Apesar deste “pormenor técnico”, há rumores de que o ator está numa relação amorosa com a artista Alexandra Grant desde 2018. Por outro lado, Winona Ryder namora com o fashion designer Scott Mackinlay Hahn há mais de dez anos.