Leite. Abastecimento em risco

A Associação dos Produtores de Leite de Portugal (Aprolep) alertou para o risco de falhas no abastecimento regular de leite fresco de origem local, devido ao aumento dos custos de produção, sem correspondente subida do preço do leite.

“Não havendo dinheiro para pagar aos fornecedores não haverá comida para os animais”, acrescentando que está em causa a sobrevivência dos produtores.

A entidade tem vindo a "denunciar os sucessivos aumentos dos custos de produção sem correspondente aumento do preço de leite aos produtores" e queixa-se de não ter obtido resposta por parte da indústria privada e cooperativa das empresas e do Governo, tendo já solicitado reuniões urgentes com as associações representativas da indústria e da distribuição.

"Lamentamos que até hoje os nossos apelos ao diálogo entre Produção, Indústria e Distribuição, moderados pelo Governo, tenham sido ignorados. Quem deixar sem resposta os nossos apelos para encontrar rapidamente, através do diálogo, uma solução vai certamente ter de enfrentar uma revolta descontrolada cujas consequências não conseguimos prever", realçou a associação.