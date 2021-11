Jovem de 18 anos detida em flagrante por suspeita de furto numa habitação em Chaves

Foram identificados mais dois homens, de 18 e 25 anos, que também participaram no crime.





Uma jovem de 18 anos foi detida pela Guarda Nacional Republicana (GNR) em flagrante pela suspeita de furto numa residência, em Chaves.

Segundo um comunicado da GNR, divulgado esta terça-feira, os militares do Comando Territorial de Vila Real, com o apoio do Núcleo de Investigação Criminal (NIC) de Chaves, receberam ontem um alerta "emitido pelo sistema de alarme de uma residência" e deslocaram-se "de imediato" para o local, tendo encontrado três suspeitos que, ao aperceberem-se da presença da GNR, se colocaram em fuga.

"Momentos depois, foi intercetada e detida a suspeita na posse de um dos artigos furtados e, na sequência das diligências policiais, foi possível identificar os restantes intervenientes no ilícito, dois homens de 18 e 25 anos", detalha o comunicado.

A mulher foi constituída arguida e os factos foram comunicados ao Tribunal Judicial de Chaves.