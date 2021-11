OMS prevê mais 700.000 mortes na Europa até à primavera devido à covid-19

A variante Delta é um dos motivos da rápida transmissão do vírus, diz a organização.





A covid-19 poderá provocar mais cerca de 700.000 mortes na Europa até à próxima primavera, se a tendência atual de contágios continuar, alertou esta terça-feira a delegação regional da Organização Mundial da Saúde (OMS).

As projeções da OMS sugerem que 25 países da região europeia que a organização do sistema das Nações Unidas avalia – composta por 53 Estados da Europa e da Ásia Central – podem correr o risco de registar falta de camas hospitalares e 49 terão, até março do próximo ano, uma situação de grande ou extrema sobrecarga dos serviços de cuidados intensivos.

“Para conviver com este vírus e continuar com o nosso dia-a-dia, precisamos de uma abordagem que ultrapasse a vacina. Isto significa receber as doses padrão [da vacina] e um reforço, se facultado, mas também incorporar medidas preventivas nas nossas rotinas”, afirmou o diretor regional da OMS Europa, Hans Kluge, em comunicado.

A rápida transmissão do novo coronavírus deve-se ao domínio da variante Delta, o levantamento das restrições em todos os países, a descida das temperaturas e o consequente aumento de reuniões em espaços fechados e o grande número de pessoas ainda não vacinadas, segundo a organização.