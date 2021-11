Margarida Moreira recebe "Prémio Augusta" no BragaCine '21

A atriz Margarida Moreira vai receber o ‘Prémio Augusta’ no BragaCine ’21, o Festival de Cinema Independente de Braga, que decorre nos dias 27 e 28 Novembro, a propósito do filme “O Último Banho”.





Depois da interpretação de Margarida Moreira no telefilme ‘Maluda’, transmitido a semana passada na RTP2, a atriz portuguesa volta aos holofotes, desta vez premiada pelo desempenho no filme “O Último Banho”, pelo qual será homenageada pelo seu trabalho como atriz.

Esta é a 19ª edição deste festival de cinema e, juntamente com Margarida Moreira, serão também agraciados com o ‘Prémio Augusta’, David Bonneville, o realizador de “O Último Banho”, Jerome Blake, ator de Star Wars e Jerome Richards, argumentista de Steven Spielberg.

O “Último Banho”, esteve no Verão nos cinemas de todo o país e conta com Margarida Moreira num filme que “mostra que todas as relações humanas não deixam de ser ambíguas e o amor não é fácil de dominar”.

“Josefina, que fará em breve os votos perpétuos para se tornar freira, regressa à aldeia onde nasceu, no Douro, para o funeral do pai. Ali, reencontra Alexandre, o sobrinho de 15 anos, que foi abandonado pela mãe e que, com a partida do avô, não tem quem cuide dele. Comovida, aceita acolhê-lo. Mas educar o rapaz, que acaba de entrar na adolescência, vai ser um enorme desafio para si, que teme o pecado e usa a religião como guia para tudo na sua vida. Quando Ângela, a mãe dele, regressa para reclamar a herança do falecido pai, as coisas complicam-se ainda mais”, lê-se na sinopse do filme.