Colisão em Fafe provoca três feridos

Dois veículos que seguiam no mesmo sentido colidiram, despistando-se em seguida.





Um colisão na Autoestrada nº7 (A7), em Fafe, provocou, ao início da noite desta terça-feira, três feridos graves e obrigou ao corte parcial da via, no sentido Fafe - Arco de Baúlhe.

A notícia foi avançada pelo Correio da Manhã que adianta que um ligeiro de passageiros chocou com um ligeiro de mercadorias, enquanto seguiam no mesmo sentido, acabando os dois por se despistarem. O acidente ocorreu por volta das 19h15.

No local, estiveram os Bombeiros de Celorico e de Cabeceiras de Basto, assim como a Cruz Vermelha de Arco de Baúlhe.

As três vítimas, homens com idades compreendidas entre os 35 e os 55 anos, ficaram com ferimentos de média gravidade, tendo sido transportadas para o Hospital de Guimarães.