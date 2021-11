SAD do Porto. Fernando Gomes e Adelino Caldeira visados em novas buscas

Tal como i avançou, o presidente do clube do FCP é o principal alvo, suspeito de desviar 40 milhões do clube.





Vários administradores da SAD do FC Porto foram alvo de buscas esta segunda-feira durante a megaoperação levada a cargo pelo Ministério Público e pela Autoridade Tributária nas instalações do Estádio do Dragão, na casa de Pinto da Costa, na casa do filho do presidente dos dragões, na habitação do empresário Pedro Pinho e numa instituição bancária.

Além de Pinto da Costa, na mira de Rosário Teixeira está o administrador Fernando Gomes, que foi ministro da Administração Interna e presidente da Câmara do Porto, bem como Adelino Caldeira, advogado e também administrador portista, noticiou o Correio da Manhã.

Tal como o i avançou na edição de segunda-feira, o presidente do FC Porto, suspeito de desviar 40 milhões de euros do clube, é a figura central da mega-operação que visou a SAD dos dragões na manhã de segunda-feira, batizada de Operação Prolongamento.

Também os meandros das transferências foram alvo de investigação.

Tal como i avançou, através das empresas – além da Pesarp, ainda há N1 e a PP Sports, que em 2016 ainda dava pelo nome de Energy Soccer e era propriedade de Alexandre Pinto da Costa – Pinho mediou seis negócios do FC Porto só entre 2018 e 2021, incluindo a venda de Tiquinho Soares ao Tianjin Teda FC, tendo o jogador custado uns seis milhões de euros, e a de Yordon Osorio ao Parma, por mais de quatro milhões.

Já a transferência de Ricardo Pereira para o Leicester, por vinte milhões de euros, custou à SAD do Porto 1,3 milhões em comissões à PP Sports de Pinho. Isto parte de um bolo de quase 7,4 milhões perdidos, categorizados como encargos adicionais.

A megaoperação de segunda-feira contou com 85 homens no terreno. Realizou 33 mandatos de busca, sobretudo no Porto, mas também em Lisboa e Braga. Visou o Banco Carregosa, a SAD, bem como escritórios e residências de dirigentes e empresários ligados aos dragões.