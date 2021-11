Operação Fora de Jogo. Buscas ao Sporting Braga

A operação, liderada no terreno pelo juiz Carlos Alexandre, nada tem que ver com a Operação Prolongamento, que visou a SAD do Porto, na segunda-feira.





Uma equipa liderada no terreno pelo juiz Carlos Alexandre, coadjuvado por elementos da Autoridade Tributária, está a conduzir buscas a clubes de futebol, nomeadamente ao Sporting Braga. Agentes estão no estádio do Sporting Braga, investigando as suspeitas de crimes económicos que pendem sobre clubes e empresários, sendo que o estádio do clube rival dos bracarenses, o Vitória Sport Clube, de Guimarães, também está a ser alvo de buscas.

Esta operação, denominada de Operação Fora de Jogo, nada tem a ver com a Operação Prolongamento, encabeçada pelo procurador-geral adjunto Rosário Teixeira, coadjuvado pela Autoridade Tributária (AT), que tem como centro o presidente do FC Porto, Jorge Nuno Pinto da Costa, suspeito de desviar 40 milhões de euros do clube.

Na Operação Prolongamento, que levou a buscas na SAD do FC Porto, na última segunda-feira, foram alvo, entre outros, os gabinetes dos dirigentes portistas Adelino Caldeira, Fernando Gomes e o empresário desportivo Miguel Macedo, mais conhecido pela amizade com Luís Figo. As buscas à SAD portista prenderam-se somente com suspeitas quanto a contratos de jogadores de futebol, mas o inquérito ainda tem uma segunda vertente, relacionada com comissões relativas à venda de direitos televisivos à Altice.