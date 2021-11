"Não foi uma boa ideia". Sophie Turner goza com anel de castidade de Joe Jonas

A atriz, conhecida pelo papel de Sansa Stark em ‘Game of Thrones’, e o cantor, dos Jonas Brothers, estão casados desde 2019.





Sophie Turner decidiu colocar o dedo na ferida e abordar os sítios onde o marido, Joe Jonas, andou a colocar os seus. Num episódio especial de comédia ‘Jonas Brothers Family Roast’, da Netflix, a atriz fez piadas sobre o anel de castidade que o cantor usou na adolescência.

Os irmãos da banda Jonas Brothers – Joe, Kevin e Nick – começaram a utilizar o anel na adolescência com o objetivo de mostrar que iriam esperar até ao casamento para ter relações sexuais.

Apesar de alegarem motivações religiosas por trás da decisão, a atriz, conhecida pelo papel de Sansa Stark na série ‘Game of Thrones’, afirma que “não foi uma boa ideia”.

“Acho que precisamos de acertar aqui algumas coisas. Não, os anéis de castidade não foram uma boa ideia. Eles eram vergonhosamente maus. Mas lembrem-se de que isso era mais do que um gesto. Era sobre fé, sobre princípios. Sobre se posicionar e dar um exemplo”, começou por dizer Sophie Turner, de 25 anos.

“Percebam, o Joe Jonas não estava apenas a meter os dedos nuns aros de metal parvos. Ele estava a meter os dedos em colegas do elenco, atrizes e até, numa supermodelo ou dias”, acrescentou.

A atriz vai mais longe e compara os anéis ao sapato de cristal usado pela Cinderela. “Digo, o Joe tentou encontrar um par para o seu anel de castidade algumas vezes e, finalmente, o dedo serviu-me. Também era parecido com a Cinderela, porque a maioria das raparigas com quem ele experimentou tinha contrato com a Disney”, rematou.

O casal começou a namorar em 2016 e casou-se em 2019. No ano seguinte, a 22 de julho de 2020, foram pais da pequena Willa.