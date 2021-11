Terá Adele plagiado Chico Buarque?

O novo álbum da Adele, '30', foi lançado a 19 de novembro e bastaram três dias para se tornar o mais vendido dos Estados Unidos em 2021. No entanto, nem tudo são notícias positivas.

Os internautas estão a começar a suspeitar que a cantora tenha plagiado Chico Buarque, comparando a música "To Be Loved" à "Eu Te Amo".

No entanto, o empresário do artista brasileiro já veio por fim às especulações e explicou que o tema da britânica não é uma cópia da canção lançada em 1980, tratando-se apenas de uma semelhança.

O do Chico é uma sequência de acordes com movimento similar, mas em diferentes harmonias, enquanto que a da Adele é simplesmente uma escala descendente no padrão 2-3 1-2 7-1 6-7 e por aí vai. São formas musicais SIMPLES e consideravelmente distintas.