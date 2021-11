24 de novembro 2021

CDS reúne Conselho Nacional esta sexta-feira

Recorde-se que o Conselho Nacional do CDS, no dia 30 de outubro, tomou a decisão de adiar o congresso eletivo do partido para depois das eleições legislativas. O congresso deveria realizar-se neste fim de semana de 27 e 28 de novembro, em Lamego.