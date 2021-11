Governo decide hoje novas medidas. O que está em cima da mesa

O último partido a reunir-se ontem com o Governo foi o PS, com José Luís Carneiro a deixar mais algumas pistas sobre os planos que o Governo tem hoje em cima da mesa no Conselho de Ministros. Recomendação do teletrabalho quando possível, reforço da testagem à chegada aos aeroportos e alargamento do certificado de vacinação, reforçado com teste feito nas últimas 48 horas, no acesso a alguns estabelecimentos são algumas das medidas no horizonte, aguardando-se o anúncio no final da reunião. Deverão passar a ser pedidos nomeadamente no acesso a bares e discotecas, como recomendaram os peritos, mas também em locais fechados como ginásios.

O acelerar da vacinação tem sido a palavra de ordem e ontem o Governo anunciou que os centros de vacinação vão estar abertos nos dias 5, 8, 12 e 19 dezembro para vacinar a população com mais de 50 anos a quem foi administrada a vacina da Janssen, para já as únicas pessoas abaixo dos 65 anos elegíveis para a terceira dose, por haver indícios de menor proteção vacinal e mais casos nos homens dos grupos etários mais jovens, aqueles em que mais foi usada esta vacina. A expectativa do Governo é dar a terceira dose a 2,5 milhões de pessoas até janeiro. “Apelo a todos os portugueses para continuar no barco da vacinação, o nosso porto seguro contra a tempestade pandémica que ainda não passou”, salientou Lacerda Sales.