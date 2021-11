EMA dá 'luz verde' à vacina da Pfizer para crianças entre os 5 e os 11 anos

A Agência Europeia do Medicamento (EMA, na sigla em inglês) aprovou, esta quinta-feira, a administração da vacina da Pfizer/BioNTech em crianças entre os 5 e os 11 anos.

É a primeira vacina aprovada para esta faixa etária na União Europeia. A diferença face aos maiores de 12 anos prende-se com a dosagem: 10 microgramas para crianças entre os 5 e os 11 anos e 30 para os adolescentes.

A administração da vacina, tal como nas restantes faixas etárias, deve ser feita em duas doses com três semanas de intervalo.

Em análise está ainda o uso da vacina da Moderna a partir dos 6 anos, cujo parecer deverá ser conhecido nos próximos dois meses.

EMA recommends approval of BioNTech/Pfizer's COVID19vaccine, Comirnaty, for children aged 5 to 11.



In this population, the dose of Comirnaty will be lower than that used in people aged 12 and above.



