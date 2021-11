Ativista Francisca de Magalhães Barros lança campanha pela eliminação da violência contra as mulheres

A ativista Francisca de Magalhães Barros lançou, esta quinta-feira, 25 de Novembro, Dia Internacional Pela Eliminação da Violência Contra as Mulheres, a campanha “#umpostsalvavidas!”.

Segundo a também colunista do Nascer do SOL, esta campanha destina-se a todos aqueles que hoje não podem estar presentes na manifestação pela Eliminação da Violência Contra as Mulheres, que vai decorrer no Largo do Intendente, em Lisboa, pelas 17h30.

“Esta campanha mostra que apesar da quantidade astronómica de vidas ceifadas pele violência, todx juntos vamos continuar a combater a violência machista sob as mulheres! Nós somos a prova viva de que quando todos nos reunimos, fazemos a diferença e salvamos vidas”, disse Francisca de Magalhães Barros.

Assim, quem quiser participar deve partilhar a imagem da publicação em baixo (Criada pela Quand’os porcos tiverem asas), juntamente com a hashtag #umpostsalvavidas!

“O objetivo é que as pessoas percebam que podem salvar vidas ao partilhar uma simples imagem, uma vez que isto já aconteceu anteriormente com outras mulheres que ajudei, inclusivamente a apresentarem queixa”, acrescentou.