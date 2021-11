Jessie J revela que sofreu aborto espontâneo após decidir ter um bebé sozinha

A cantora Jessie J revelou que sofreu um aborto espontâneo.

Numa longa publicação partilhada no Instagram, esta quarta-feira, a artista, de 33 anos, revelou a notícia poucas horas antes de subir ao palco no The Hotel Café, em Los Angeles, nos Estados Unidos.

“Ontem de manhã eu estava a rir-me com uma amiga e a dizer ‘ a sério, como vou passar o meu espetáculo em LA amanhã à noite sem contar a todo o público que estou grávida’”, começou por contar. “Ontem à tarde, eu estava com medo de pensar em passar pelo show sem desabar... depois de fazer a minha terceira ecografia e ouvir que já não havia batimento cardíaco”, revelou.

A cantora partilhou o sucedido, juntamente com uma fotografia de um teste de gravidez positivo. "Às vezes, o amor não é suficiente para fazer funcionar, e tudo bem. Não significa que tu falhaste ”, disse, confirmando também que iria dar o referido concerto, tal como estava programado.

“Esta manhã eu sinto que não tenho controlo das minhas emoções. Posso arrepender-me de partilhar isto (…) O que eu sei é que quero cantar esta noite. Não porque estou a evitar a dor ou o processo, mas porque sei que cantar esta noite vai-me ajudar", explicou.

“Eu fiz dois espetáculos em dois anos e a minha alma precisa disso, ainda mais hoje”, acrescentou. “Sei que algumas pessoas estão a pensar: ‘Ela devia simplesmente cancelar’. Mas, neste momento, tenho clareza de uma coisa. Comecei a cantar quando era jovem, de alegria, para preencher a minha alma e terapia de amor próprio, isso nunca mudou e tenho que processar isto do meu jeito”, disse ainda.

A cantora revelou ainda que, apesar da perda, voltará a tentar engravidar novamente.

“Decidi ter um filho sozinha. Porque é tudo que sempre quis e a vida é curta ”, explicou. “Ficar grávida foi um milagre em si e uma experiência que nunca esquecerei e sei que terei novamente”, disse, descrevendo ainda a perda do bebé como “a sensação mais solitária do mundo”.