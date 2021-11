Idris Elba pensou ter sido baleado na cabeça durante gravações de filme

O episódio, que ocorreu durante as gravações do filme ‘Gangster Americano’ de 2007, foi contado pelo diretor Ridley Scott.





O diretor Ridley Scott revelou que Idris Elba pensou ter sido baleado na cabeça durante as gravações do filme ‘Gangster Americano’, lançado em 2007. Numa entrevista ao Daily Mail, relacionada com o seu novo filme ‘Casa Gucci’, Scott recordou a cena em que Tango, a personagem interpretada por Idris Elba, leva um tiro de Frank, interpretado por Denzel Washington.

“O que aconteceu foi que eu lhe disse: Ouve, quando ele [Washington] colocar a arma na tua cabeça, apoia-te nela. Porque aquela era uma arma com um ‘cano sólido’, não há abertura. Eu não arriscaria”, contou.

“[Washington] puxou o gatilho e disparou. O Idris pensou que tinha levado um tiro, caiu no chão, e disse: ‘eu levei um tiro’!”, recordou.

Apesar do susto de Idris Elba, o especialista em armas Paul Bidiss sublinhou que o diretor é cuidadoso com a segurança e que o equipamento utilizado na época era seguro.