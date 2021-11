BdP. Atividade económica acelerou na última semana

A atividade económica nacional acelerou na última semana, de acordo com o indicador diário de atividade económica do Banco de Portugal (BdP), divulgado esta quinta-feira.

"Na terceira semana de novembro, o indicador diário de atividade económica (DEI) aponta para uma taxa de variação da atividade superior à observada na semana anterior", refere a nota do banco central.

O indicador do BdP mede semanalmente o estado da economia, permitindo avaliar quase em tempo real a evolução da economia portuguesa e identificar atempadamente alterações abruptas na atividade económica, mas não constitui uma previsão oficial do Banco de Portugal ou do Eurosistema.

A aceleração da atividade económica nacional ocorre numa altura em que o número de casos de covid-19 tem vindo a aumentar no país.