FC Porto-Benfica nos oitavos de final da Taça de Portugal. Veja aqui o sorteio

Foram sorteados esta quinta-feira os próximos jogos da fase dos oitavos de final da Taça de Portugal. Estas partidas vão ser disputadas entre 21 e 23 de dezembro.

O sorteio da prova rainha foi realizado na Cidade do Futebol, em Oeiras, e contou a participação do ex-jogador e comentador desportivo Nuno Gomes, que à sorte definiu como primeiro encontro logo entre os dois grandes rivais: FC Porto e Benfica.

Já o detentor do troféu, Sporting de Braga, vai visitar o Vizela e o Sporting também vai jogar no relvado do Casa Pia, um dos sobreviventes da II Liga.

No entanto, uma das maiores improbabilidades também aconteceu: as únicas equipas do Campeonato de Portugal que continuam na Taça de Portugal vão defrontar-se nos oitavos. Leça Futebol Clube vai medir forças com o União Sport Clube Paredes.

Veja aqui a lista completa dos encontros:

FC Porto vs Benfica

Leça vs União Paredes

Tondela vs Estoril Praia

Rio Ave vs B SAD

Casa Pia vs Sporting

Vizela vs Sporting de Braga

Mafra vs Moreirense

Famalicão vs Portimonense

As próximas fases da competição vão ocorrer já em 2022: quartos de final entre 11 e 13 de janeiro de 2022, meias-finais, disputadas a duas mãos, em 1 e 3 de março e 19 e 21 de março. A final está agendada para 22 de maio, uma semana após o fim dos campeonatos dos dois principais escalões.