Homem detido depois de partir as duas mãos à namorada em Oeiras

A Polícia de Segurança Pública (PSP) deteve, na passada sexta-feira, em Oeiras, um homem de 35 anos por violência doméstica. O indivíduo, além de ameaçar a a namorada, partiu-lhe as duas mãos.

A notícia foi avançada pelo Jornal de Notícias que adianta que, de acordo com a força policial, a detenção ocorreu pelas 16h do passado dia 19, no cumprimento de um mandado de detenção fora de flagrante delito.

Depois de ter sido ouvido em tribunal, o homem ficou proibído de contactar a vítima.