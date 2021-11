Imóveis. Baixa e Centro Histórico do Porto registaram investimento de 86 milhões no primeiro semestre

As Áreas de Reabilitação Urbana (ARUs) da Baixa e do Centro Histórico do Porto registaram 286 transações de aquisição de imóveis nos primeiros seis meses deste ano, atividade que se traduziu num investimento de 86 milhões de euros, de acordo com os dados divulgados, esta quinta-feira, pela Confidencial Imobiliário, que cobre o território delimitado pelas nove ARUs em vigor na cidade do Porto.

Em número de imóveis verificou-se um aumento de 40% face às 204 operações registadas no semestre anterior, ao passo que em montante, a evolução semestral é de 14%. Em termos homólogos, o investimento cresceu também 40% em número de imóveis e 20% em montante.

Em comunicado, a Confidencial Imobiliário salienta que esta recuperação do investimento imobiliário na Baixa e do Centro Histórico acontece num contexto de quebra de atividade no agregado das nove ARUs, "o que resultou num reforço da quota deste território central no mapa de investimento da cidade".

As duas ARUs registavam no segundo semestre de 2020 uma quota de 38% do montante de investimento contabilizado nas nove ARUs, peso que evolui agora para 49%, semelhante ao observado no final de 2019.

O montante investido em imobiliário nas nove Áreas de Reabilitação Urbana (ARU) do Porto ascendeu a 175,3 milhões de euros nos primeiros seis meses de 2021, contabilizando-se 680 operações. Esta atividade apresenta uma quebra de 12% em volume de investimento face ao semestre anterior, enquanto em número de transações apresenta um aumento de 6%.

Já relativamente ao primeiro semestre de 2020, o investimento aumentou 5% em montante e 15% em número de operações.