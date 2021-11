Chega descontrolado

O Chega, além de não ser recomendável para ninguém (para além dos seus eleitores, que se contentam com um partido que não tem hipóteses de formar governos), parece estar no descontrolo total.

Um deputado dos Açores, já veio lembrar o seu líder, e obrigou-o mesmo a recuar, de que por lá não eram ‘paus mandados’, e que a posição que viessem e tomar seria sempre da sua lavra. E repare-se que o líder do Chega só se atreveu a pedir para as suas estruturas açorianas não continuarem a apoiar o Governo Regional do PSD, recusando o voto do Orçamento Regional, depois destas manifestarem essa vontade. E o Governo regional lá fez passar o Orçamento na generalidade, com o apoio do deputado do Chega. Já deu razão, o líder do Chega, aos que votariam nele, para votarem antes útil noutro partido.

Talvez por uma pressa indesculpável, ou por outros motivos indesejáveis, o Chega tem demonstrado o descontrolo das suas estruturas noutros locais, também no Continente. É mesmo um partido? E confiável?

A verdade é que esta ruptura nos Açores dá mais razão aos que pedem o voto útil no PSD, como se viu já em declarações de Rui Rio.