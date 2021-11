Efemérides de 26 de novembro

O secretário-geral do PS, António Costa, foi empossado há 6 anos no cargo de primeiro-ministro pelo então Presidente da República (2006-16), Cavaco Silva.





1095 O Papa Urbano II (n.1042, em funções entre 1088-99), no Concílio de Clermont, correspondendo a um édito do Imperador bizantino Aleixo I (n.1056, e em funções entre 1081-1118), lançou há 926 anos o apelo às Cruzadas, que tanto ajudaram na conquista de Lisboa.

1764 A Companhia de Jesus foi banida na França há 257 anos, depois de ter sido já expulsa de Portugal em 1759, por decisão de D. José e do marquês de Pombal, insatisfeitos com a defesa que eles faziam dos índios e a sua oposição à escravatura, vindo a Companhia a ser extinta pelo Papa Clemente XIV (n.1705, e em funções entre 69-74) em 1773, e só sendo restaurada em 1814 por Pio VII (n.1742, em funções entre 1800-23).

1779 Foi extinto o Tribunal da Inquisição de Goa.

1845 Foi publicado há 146 anos o decreto de D. Maria II de reorganização da saúde pública, que passou a proibir o enterro nas igrejas e a impô-lo nos cemitérios – um dos grandes motivos do apoio popular à Revolta da Maria da Fonte contra o chamado Governo dos Cabrais.

1899 Nas eleições para as Cortes Portuguesas de há 122 anos, no Porto, venceram os republicanos, que elegeram Afonso Costa.

1922 O arqueólogo e egiptólogo britânico Howard Carter (1874-1939) tornou-se há 99 anos a primeira pessoa a entrar na tumba do faraó Tutancâmon em cerca de três mil anos.

1967 A enxurrada cujos mortos (500, fora milhares que ficaram sem abrigos) e que a ditadura salazarista procurou esconder ocorreu há 54 anos.

1983 Saiu há 38 anos o primeiro número do Semanário, sob a direção de Vítor Cunha Rego e a administração interventiva de Marcelo Rebelo de Sousa, que fecharia em 2009, já sem o grupo dos fundadores .

2003 O avião supersônico franco-britânico Concorde, que iniciara os voos comerciais em 1976, foi retirado há 18 anos desses mesmos voos comerciais, depois da queda de um dos seus modelos (no voo da Air France 4590, entre Paris e Nova Iorque, em 2000).

2009 O Parlamento Europeu aprovou há 12 anos, em Estrasburgo, a resolução proposta pela eurodeputada socialista Edite Estrela para a proibição total de fumar nos espaços públicos fechados, em toda a UE.

2014 O ex-presidente da República Mário Soares (1924-2017) foi o primeiro político a visitar José Sócrates na prisão em Évora, há 7 anos.

2015 O secretário-geral do PS, António Costa, foi empossado há 6 anos no cargo de primeiro-ministro pelo então Presidente da República (2006-16), Cavaco Silva.

2020 O Nápoles, em honra de Maradona, promoveu há 1 ano o minuto de silêncio, no encontro pela Liga Europa contra o Rijeka da Croácia, e rebaptizou o seu estádio com o nome do antigo jogador argentino