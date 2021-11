Pink pediu ajuda a Cristiano Ronaldo e o jogador já respondeu

Foi através das redes sociais que Pink decidiu pedir ajuda a Cristiano Ronaldo. A cantora quis fazer a diferença na vida de algumas crianças que sonhavam com uma camisola do craque português este Natal e recorreu ao Twitter para tentar atingir o seu objetivo.

“É demasiado pedir-te para me enviares duas camisolas que podem mudar a vida destas crianças? Sei que estás sempre a fazer coisas incríveis, mas…”, escreveu Pink, no Twitter.

Cristiano Ronaldo acabou por responder à cantora e correspondeu ao seu pedido.

“Olá, Pink! Estou feliz por ajudar. Vou organizar algumas camisolas assinadas para esses miúdos, sem problema. Obrigada por fazeres isto acontecer”, rematou.

Hi @Pink - am happy to help - I will organise some signed shirts for these kids no problem.

Congratulations on making this happen!