PSP apanha em flagrante grupo a furtar televisões, material elétrico e alimentos de uma loja nas Caldas da Rainha

O Comando Distrital da PSP de Leiria deteve, esta sexta-feira, quatro pessoas - três homens e uma mulher, entre os 25 e os 35 anos - em flagrante a furtar diversos artigos num estabelecimento comercial, nas Caldas da Rainha.

Segundo um comunicado, divulgado hoje, os factos ocorreram ao final da tarde de ontem e o alerta foi dado pelo responsável do estabelecimento, que ligou para a força de segurança.

Para intercetar os suspeitos, que se preparavam para fugir de automóvel com os objetos furtados, os agentes montaram um dispositivo no terreno. O valor do material levado pelo grupo ascendia quase os mil euros. De acordo com a fotografia partilhada pela PSP, o grupo retirou do estabelecimento três televisões, roupa, material elétrico e ainda produtos alimentares.

"De relevar também que foram detetadas chapas de matrícula não pertencentes ao automóvel dos suspeitos, feitas as diligências necessárias veio a perceber-se terem sido furtadas a um outro veículo estacionado numa freguesia do concelho de Caldas da Rainha, cujo legítimo proprietário não tinha ainda conhecimento do sucedido", explicou ainda a PSP.

Todos os materiais foram recuperados pela polícia e os detidos foram notificados para comparecerem esta sexta-feira em tribunal.