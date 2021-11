UE decide aplicar restrições a sete países da África Austral devido a nova variante de covid-19

Os 27 Estados-membros da União Europeia reuniram-se, esta sexta-feira, e decidiram aplicar restrições a todos os voos oriundos de sete países da África Austral. A decisão surge horas após a presidente da Comissão Europeia (CE), Ursula Von der Leyen, ter anunciado na rede social Twitter que a CE iria propor a suspensão dos voos provenientes da África Austral. Em causa está a descoberta de uma nova variante da covid-19, a B.1.1.529.

Os países visados são Moçambique, Namíbia, África do Sul, Botsuana, Essuatíni, Lesoto e Zimbabué.

As restrições passam pela suspensão de voos, aplicação de quarentenas e testes, mas cada país terá de implementar as medidas a nível nacional.

#COVID19 | ❗️Integrated Political Crisis Response mechanism (#IPCR) met & agreed on the need to activate the #emergency break & impose temporary restriction on all travel into EU from southern #Africa.#EU2021SI called upon Members to test & quarantine all incoming passengers.❗️