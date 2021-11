19 anos de prisão para homem que matou ex-namorada à facada na Maia

Um homem de 48 anos foi, esta sexta-feira, condenado a 19 anos de prisão pela morte da ex-namorada. O Tribunal de Matosinhos condenou ainda o homem ao pagamento de 72 mil euros ao filho da vítima.

No total, segundo o Jornal de Notícias, o arguido foi condenado a três anos pelo crime de violência doméstica e a 17 anos e meio pelo homicídio. Em cúmulo jurídico, o coletivo aplicou a pena de 19 anos de cadeia.

O crime remonta a janeiro deste ano, pouco tempo depois de o agressor e a vítima, de 50 anos, se separarem. No dia do homicídio, encontraram-se em casa do arguido para conversarem.

A conversa escalou para uma discussão e agressões e a mulher acabou por ser morta à facada na cozinha.