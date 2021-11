Portugal já administrou um milhão de doses de reforço da vacina contra a covid-19

Portugal já administrou mais de um milhão de doses de reforço da vacina contra a covid-19, anunciou, esta sexta-feira, a Direção-Geral da Saúde (DGS). Foram ainda administradas cerca de 1,8 milhões da vacina contra a gripe.

Só ontem foram administradas 110 mil vacinas no país, das quais cerca de 60 mil foram doses de reforço e mais de 50.800 vacinas contra a gripe.

Em comunicado, a DGS refere que “em virtude do aumento do número de elegíveis para a dose de reforço da vacina contra a covid-19, que ronda agora 1,8 milhões de pessoas com 65 ou mais anos, haverá uma intensificação do ritmo de vacinação nos próximos dias”.

Durante este fim de semana, 27 e 28 de novembro, os centros de vacinação estarão a funcionar para vacinar pessoas convocadas através de agendamento central e local, na sua capacidade máxima.



“Os centros de vacinação estão a trabalhar para que o processo seja fluído e célere, mesmo com grande afluência, apelando à melhor compreensão dos utentes face a eventuais constrangimentos pontuais que possam ocorrer”, frisa a nota.