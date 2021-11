Palmeiras e Flamengo à 'bulha' pela Copa Libertadores

É hora de Abel Ferreira procurar repetir a glória do ano passado, na final da Copa Libertadores da América. No domingo, o Chelsea vai receber o Man. United de Fernandes e Ronaldo.





Em janeiro deste ano, Abel Ferreira tornou-se no segundo técnico português da história a conquistar a Copa Libertadores da América, com o Palmeiras. Já Jorge Jesus tinha conseguido o feito, em 2019, aos comandos do Flamengo. Neste sábado, em Montevideo, no Uruguai, às 20 horas portuguesas, Palmeiras e Flamengo – os dois últimos campeões – enfrentam-se na final da edição de 2021 desta competição. Esta será, aliás, a primeira vez que Flamengo e Palmeiras se vão enfrentar num jogo a contar para a Copa Libertadores.

Assim, Abel Ferreira pode conquistar o segundo título internacional consecutivo, numa altura em que o Palmeiras está longe do primeiro lugar do campeonato brasileiro. Recorde-se que, em caso de vitória, Abel Ferreira conquistará ainda um lugar no Mundial de Clubes da FIFA de 2021... tendo, assim, uma oportunidade de se redimir da fraca exibição na edição de 2020 do mesmo, quando não conseguiu passar das meias-finais, depois de ser eliminado pelo Tigres do México.

Recorde-se, no entanto, que é preciso recuar até 2017 para encontrar a última vez que o Palmeiras venceu frente ao Flamengo.

DUELO EM STAMFORD BRIDGE Já no Velho Continente, a semana foi preenchida com jogos das ligas europeias, mas os adeptos de futebol internacional estão desejosos do seu fim de semana desportivo.

Em Inglaterra, por exemplo, a temperatura vai aquecer no domingo, quando uma série de importantes confrontos na Premier League se vão desenrolar. O principal é, sem dúvida, a visita do Manchester United de Diogo Dalot, Bruno Fernandes e Cristiano Ronaldo a Stamford Bridge, para defrontar os blues de Thomas Tuchel.

Numa altura em que o Chelsea domina a liga inglesa, milhas à frente do Manchester United, esta será a oportunidade perfeita para os reds se redimirem de uma época aquém do expectável, e conseguir encurtar distâncias para o topo da tabela classificativa. A tarefa, no entanto, não será nada fácil, pois os blues contam, até agora, apenas uma derrota na liga, e a vitória por 3-0 frente ao Leicester City de Ricardo Pereira (que não foi convocado) na jornada passada, no King Power Stadium, servirá certamente como trampolim de lançamento moral para o confronto de domingo em Stamford Bridge.

Já na outra ponta do espetro está o Manchester United, que não tem tido grandes resultados nesta temporada. Na última jornada, por exemplo, os reds saíram derrotados, por uns pesados 4-1, da visita ao Watford.

Domingo será ainda palco de emoções logo no primeiro jogo do dia, ainda da parte da manhã. É que o Manchester City de Rúben Dias, João Cancelo e Bernardo Silva vai receber os londrinos do West Ham, que têm feito um incrível início de época, distando apenas 3 pontos dos citizens, e contando apenas três derrotas no histórico.