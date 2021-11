Segundo e terceiro prémios do Euromilhões vêm para Portugal

Há um contemplado com o segundo prémio – mais de 152 mil euros – e outro com o terceiro – mais de 35 mil.





Um apostador acertou na chave do Euromilhões sorteada esta sexta-feira e leva para casa um prémio total de quase 163 milhões de euros. Por cá, há um contemplado com o segundo prémio – mais de 152 mil euros – e outro com o terceiro – mais de 35 mil.

Segundo o Departamento de Jogos da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, o segundo prémio – de 152.675 euros – saiu um total de sete pessoas.

Também o terceiro prémio – de 35.682 euros – foi atribuído a sete pessoas.

Recorde-se que a chave do Euromilhões desta sexta-feira é composta pelos números 1 – 20 – 41 – 42 – 50 47-49 e as estrelas 3 e 7.

Atenção: A informação apresentada não dispensa a consulta dos resultados oficiais no Departamento de Jogos da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa.