Rui Rio. "Votem de acordo com a consciência"

Quais as suas expectativas para as eleições de hoje?

Que os militantes do PSD entendam que o que está em causa nesta é a escolha do candidato a primeiro-ministro contra António Costa. Se for essa a escolha que fazem, serei eu a ganhar quase de certeza absoluta. Se à sua decisão presidirem outras lógicas, como lógicas internas de aparelho, ganhará provavelmente Rangel.

Como avalia a recente sondagem que lhe dá vantagem ‘junto do eleitorado do PSD’?

Relativamente a sondagens, não posso acreditar nas que são muitos boas para mim e não acreditar nas que são más. Agora, as sondagens que saíram sobre isto coincidem com aquilo que sinto quando falo com os portugueses. Apesar de tudo, são sondagens diferentes das que normalmente assistimos, nas quais o Governo tem um problema e uma semana depois sai uma sondagem com o PS a subir e com o principal protagonista contra o problema a descer. Aqui não, porque isto coincide com o que sinto na sociedade portuguesa.

Uma mensagem para os militantes...

Que votem de acordo com a sua consciência e não de acordo com aquilo que o seu dirigente local lhes manda ou pede para votar. Os votos são todos livres, ninguém irá obrigar outrem a votar de certa maneira. Voto livre é voto em consciência e não a pedido de um dirigente local ou de alguém pessoalmente interessado num dado resultado - seja por querer ser deputado, seja para chegar a presidente da distrital.