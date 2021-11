Filas para vacina de profissionais de saúde levam Amadora-Sintra a reforçar farmácia

Começou mal a manhã de vacinação dos profissionais de saúde no Hospital Amadora-Sintra. Profissionais relataram ao i filas prolongadas e que as horas de marcação não estavam a ser respeitadas. Contactada pelo i, fonte oficial do Hospital Dr. Fernando Fonseca explica que nem todos os profissionais respeitaram a hora de convocatória feita pela Cruz Vermelha, que está responsável pelo processo.

A farmácia já foi reforçada e a unidade assegura que o processo vai decorrer com normalidade.

“Não há nenhuma falta de vacinas. Mas a farmácia, que estava organizada para produzir um número de vacinas por hora, teve que triplicar a capacidade devido a esta questão de não ter sido respeitada a hora do agendamento. A equipa da farmácia já foi reforçada e está a decorrer tudo dentro da normalidade”, esclareceu o hospital.