Belenenses SAD vai a jogo contra o Benfica com nove jogadores

O Benfica visita, este sábado, o Belenenses SAD, no Jamor, num jogo relativo à 12.ª jornada da I Liga. No entanto, a equipa comandada por Filipe Cândido vai entrar em campo com apenas nove jogadores, depois de um surto de covid-19 que afetou grande parte do plantel

Eis os onzes:

Belenenses SAD: João Monteiro, Álvaro Ramalho, Diogo Calila, Rafa, Henrique Pires, Boni Trova, André Lopes, António Montez e Kau.

Benfica: Vlachodimos; Lázaro, Vertonghen, Otamendi, André Almeida, Grimaldo; Weigl e João Mário; Darwin, Rafa e Seferovic.