PSD. Candidatura de Rangel já assumiu derrota e apoiantes de Rio cantam vitória

A eleição decorreu em todo o país entre as 14h00 e as 20h00.





Mais de 46 mil militantes do PSD escolheram, este sábado, entre Rui Rio e Paulo Rangel para a liderança do partido. Ainda com a contagem de votos por terminar, a candidatura de Paulo Rangel reconheceu a derrota nas eleições diretas para a presidência do partido.

Já os apoiantes de Rio vibravam com os resultados favoráveis, que indicam que Rio foi reeleito líder do partido. Pouco mais de uma hora depois do fecho das urnas, Rio contava com 52,1% dos votos e Rangel 47,9%.

No que diz respeito às maiores concelhias, Rio ganhou em Braga, Gaia e Maia. Já Paulo Rangel venceu em Famalicão e Cascais, além dos votos da Europa.