Palmeiras de Abel Ferreira bicampeão da Libertadores

Abel Ferreira venceu, pela segunda vez, o troféu da Copa Libertadores da América, depois de o Palmeiras vencer o Flamengo por 2-1, em Montevideo, no Uruguai,

O português, que em janeiro deste ano se tornou no segundo técnico português a conquistar o troféu com o Palmeiras (o primeiro foi Jorge Jesus, em 2019, com o Flamengo), conseguiu repetir a façanha este sábado, 27 de novembro.

Raphael Veiga fez o primeiro do Palmeiras aos cinco minutos da partida e o resultado manteve-se favorável para a equipa de Abel Ferreira até aos 72 minutos, quando o Flamengo conseguiu o empate, graças a Gabigol.

O jogo teve de ir a prolongamento e foi Deyverson que aos 95 minutos fez o 2-1 e deu o troféu ao Palmeiras.