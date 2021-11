Quase uma década depois de ter sido baleada, Malala termina a licenciatura

A ativista paquistanesa Malala Yousafzai que, aos 15 anos, foi baleada num protesto pelo direito das mulheres ao acesso ao ensino terminou os estudos em filosofia, política e economia e teve esta semana direito à sua cerimónia de graduação.

A jovem, atualmente com 24 anos, licenciou-se na Universidade de Oxford, em Inglaterra, tendo, na passada sexta-feira, partilhado imagens da cerimónia, onde aparece na companhia dos pais, Ziauddin Yousafzai e Toor Pekai Yousafzai, e do marido, Asser Malik, com quem casou no início do mês.

A jovem terá concluído a formação superior em junho de 2020 mas,d evido à pandemia, os festejos só ocorreram agora.

Recorde-se que, em 2014, a jovem recebeu o Prémio Nobel da Paz.