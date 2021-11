Covid-19. Número de internados sobe há mais de 20 dias

Portugal registou, nas últimas 24 horas, 2.897 novos casos de covid-19 e 12 óbitos associados à doença. De acordo com o mais recente boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS), divulgado este domingo, o país soma agora um total acumulado de 1.142.707 infetados e 18.417 vítimas mortais.

O maior número de novos casos continua a concentrar-se em Lisboa e Vale do Tejo – 902. Segue-se o Norte com 828 infeções, o Centro com 627, o Algarve com 230 e o Alentejo com 96. No arquipélago da Madeira há 120 novas infeções e no dos Açores 24.

Dos 12 óbitos, cinco ocorreram em Lisboa e Vale do Tejo, quatro no Arquipélago da Madeira, dois no Algarve e um no Norte. O Centro, o Alentejo e os Açores não somaram vítimas mortais.

O número de internados aumenta há 22 dias seguidos. Há agora 764 pessoas com sintomas da covid-19 internadas nos hospitais portugueses, mais 56 do que ontem. Destes, 104 estão em Unidades de Cuidados Intensivos, não havendo, por isso, diferença nos números em relação a sábado.

Há agora 53.717 casos ativos, mais 2.028 do que ontem, e as autoridades de saúde têm 60.630 contactos em vigilância, mais 1048 relativamente a sábado.

Os valores da incidência e do rácio de transmissibilidade (RT) foram atualizados sexta-feira e permanecem, por isso, inalterados. A incidência em Portugal é de 279,8 casos de infeção por 100 mil habitantes nos últimos 14 dias e de 280,2 quando analisado apenas o continente. Já o RT é de 1,19 a nível nacional e de 1,20 a nível continental.

Consulte aqui o boletim na íntegra.