Tempestade Arwen: 61 pessoas presas num pub em Inglaterra

61 pessoas estão presas desde sexta-feira no pub situado na maior altitude de Inglaterra.

O motivo é um forte nevão e ventos fortes que causaram a queda de árvores, cabos e postes de eletricidade, tendo bloqueado as estradas.

Aqueles clientes que iam apenas desfrutar de uma noite tranquila já passaram três noites no estabelecimento Tan Hill Inn, situado a 528 metros acima do nível do mar.

O pub costuma ver o seu acesso cortado devido às condições meteorológicas e, de acordo com a gerente, Nicola Townsend, os funcionários têm organizado sessões de filmes, uma noite de quiz e karaoke para entreter os clientes que estão confinados ao estabelecimento.

Além disso, para sorte dos clientes, a banda de covers dos Oasis, Noasis, também ficou presa do estabelecimento após um concerto na sexta-feira à noite, estando a proporcionar momentos musicais.

A gerente garante que as pessoas estão “bem dispostas” e que “formaram uma grande amizade”, acrescentando que a limpeza nas estradas deve ser concluída esta segunda-feira e que espera que as pessoas possam regressar às suas casas ainda hoje.