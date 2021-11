Ralf Rangnick vai ser treinador interino do Manchester United até ao final da temporada

É oficial: Ralf Rangnick é o novo treinador interino do Manchester United. O técnico alemão tem um contrato válido por seis meses, ou seja, até ao final da temporada. Depois, será consultor do clube até 2024. A informação foi confirmada, esta segunda-feira, pelo clube britânico.

"Ralf é um dos treinadores mais inovadores e respeitados do futebol europeu. Ele foi o nosso candidato número um para treinador interino. Trará uma liderança inestimável e habilidades técnicas de quase quatro décadas de experiência em gestão e treino. Todos no clube estão ansiosos para trabalhar com ele durante a próxima temporada e depois por mais dois anos como consultor", afirmou John Murtough, diretor de futebol dos red devils, num comunicado publicado no site do clube.

No mesmo comunicado, Ralf Rangnick disse estar “animado por fazer parte do Manchester United” e “focado em fazer desta temporada um sucesso para o clube”.

“A equipa está cheia de talentos e tem um grande equilíbrio entre juventude e experiência. Todos os meus esforços nos próximos seis meses serão para ajudar estes jogadores a realizarem o seu potencial, tanto individualmente quanto, o mais importante, como equipa. Além disso, espero apoiar as metas a longo prazo do clube como consultor”, disse o alemão.

Ralf Rangnick vem substituir o norueguês Ole Gunnar Solskjaer, com quem o Manchester United rescindiu contrato, no passado dia 21 de novembro, após uma sucessão de derrotas.