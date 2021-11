Keira Knightley infetada com covid-19

Também as filhas e o marido contraíram o vírus.





A atriz de 36 anos Keira Knightley encontra-se infetada com covid-19.

A informação foi dada pela própria à revista Stella, do The Telegraph, que adiantou que também as duas filhas e o marido contrairam o vírus.

"Tenho covid-19 e estou a sentir-me muito mal", referiu Keyla, que se encontra em isolamento com a família.

As filhas, Edie, de seis anos, e Delilah, de dois, estão a recuperar mais facilmente do que a mãe. Já o marido, James Righton, de 38 anos, encontra-se assintomático.