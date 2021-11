Avaliação bancária atinge novo recorde de 1251 euros por metro quadrado

O valor mediano de avaliação bancária foi 1251 euros em outubro, mais 15 euros que o observado no mês precedente. Os dados foram divulgados esta segunda-feira pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), que avança que “em termos homólogos, a taxa de variação aumentou para 10,6% (9,6% em setembro)”.

Segundo o gabinete de estatística, os maiores aumentos face ao mês anterior foram registados na Região Autónoma da Madeira e no Norte (1,5%), e a única descida foi registada na Região Autónoma dos Açores (-1,7%).

Os dados mostram ainda que, em comparação com o mesmo período do ano anterior, o valor mediano das avaliações cresceu 10,6%, registando-se a variação mais intensa na Área Metropolitana de Lisboa (10,3%) e a menor na Região Autónoma dos Açores (2,0%).

No período em análise, o valor mediano de avaliação bancária de apartamentos foi 1385 euros por metro quadrado, tendo aumentado 11,8% relativamente a outubro de 2020. O valor mais elevado foi observado no Algarve (1 674 euros por metro quadrado) e o mais baixo no Alentejo (888 euros por metro quadrado). A região Norte apresentou o crescimento homólogo mais expressivo (11,5%), tendo a Região Autónoma dos Açores apresentado o menor (1,4%).

Já no caso das moradias, o valor mediano foi de 1 010 euros por metro quadrado em outubro, o que representa um acréscimo de 6,7% em relação ao mesmo mês do ano anterior.

O INE diz ainda que para o apuramento do valor mediano de avaliação bancária de outubro, “foram consideradas 28009 avaliações, mais 13,7% que no mesmo período do ano anterior”. Destas, 17741 foram apartamentos e 10268 moradias. “Em comparação com o período anterior, realizaram-se menos 292 avaliações bancárias, o que corresponde a uma diminuição de 1,0%”.