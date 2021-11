"Estava à espera que o meu interruptor desligasse". George Clooney recorda grave acidente de moto

O ator sofreu um grave acidente de moto em 2018, na ilha italiana de Sardenha. Agora, recorda a experiência quase mortal e critica a falta de empatia das pessoas que se aproveitaram do momento para o fotografar.





George Clooney recordou, em entrevista ao The Sunday Times, o grave acidente de moto que sofreu enquanto conduzia na ilha italiana de Sardenha, em 2018. O astro de Hollywood confessou que pensou que ia morrer e criticou as pessoas que se aproveitaram para tirar fotografias enquanto lutava pela vida.

“Eu estava à espera que o meu interruptor desligasse”, contou o ator, que conduzia a 120 km/h quando um carro virou na sua direção.

“Se estás sob os olhos do público, o que tu percebes quando estás no chão a pensar que este é o último minuto da tua vida é que, para algumas pessoas, aquilo será apenas entretenimento para a sua página de Facebook”, desabafou. “Eu sou uma pessoa muito positiva, mas isto disse-me, claramente, que só estás aqui para o entretenimento deles [de quem fotografou] ”, acrescentou.

Apesar do susto, que ocorreu quando o ator se dirigia para as filmagens da série ‘Catch 22’, George Clooney teve alta hospitalar no próprio dia.