Isaltino Morais hospitalizado devido à covid-19

Notícia atualizada às 15h55

O presidente da Câmara Municipal de Oeiras, Isaltino Morais, está internado no Hospital de São Francisco Xavier, em Lisboa, depois de ter testado positivo à covid-19 no sábado.

O autarca estava em isolamento com um estado de saúde sem grandes "cuidados especiais", contudo, segundo avançou a SIC Notícias e confirmou a autarquia na página oficial do Facebook, Isaltino Morais "está internado numa unidade hospitalar a realizar exames médicos de diagnóstico, com vista a aferir o seu estado geral de saúde".

​"De acordo com relatório médico, encontra-se na unidade de cuidados intermédios e o seu estado de saúde é estável", revelou o comunicado.

A página do município de Oeiras anunciou no sábado que o seu presidente tinha contraído o vírus e que estava a ser "acompanhado pelos serviços de saúde" a partir de casa. "Todas as pessoas com quem manteve contactos próximos nos últimos dias foram devidamente avisadas", indicou o município.